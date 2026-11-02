Sức sống từ những giá trị bản địa ở TP Đà Nẵng

Từ vẻ đẹp nguyên sơ của Bãi Sậy - Sông Đầm (phường Bàn Thạch) đến nghề đan lưới truyền thống tại làng Trà Nhiêu (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng), các giá trị bản địa đang tạo sức hút du khách.