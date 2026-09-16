Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Ảnh: TTXVN

Ngày 15-9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Nhà Vua Thái Lan.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Nhà Vua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà Vua Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nhà Vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Nhà Vua Thái Lan đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân; đồng thời khẳng định Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan luôn hết sức quan tâm, ủng hộ thắt chặt tình cảm giữa hai nước, nhân dân hai nước và củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động, dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động có ý nghĩa này được triển khai hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - là những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng; nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tối 15-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan. Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5-2026.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác bộ, ngành, địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế. Thủ tướng khẳng định,

Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu, sáng 15-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Nhà Vua ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước bao gồm duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn và các nhóm nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và hoạch định chính sách; phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là trong các vấn đề cùng quan tâm, đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và tăng cường vai trò của ASEAN.

Nhà Vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, đồng thời nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và tìm hiểu về đất nước, văn hóa của nhau.

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