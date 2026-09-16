Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Sáng 16-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Chung Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và đoàn đại biểu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Chung Sơn. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ chia sẻ sâu sắc với nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại do lũ lụt, thiên tai vừa qua, đặc biệt là vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới giáp Nepal gây thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Nhân dịp Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (1-10-1949 - 1-10-2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

﻿Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Chung Sơn và đoàn đại biểu. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đồng chí Chung Sơn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn. Theo đồng chí Chung Sơn, các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao giữa hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt là các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc trong thời gian chưa đầy một năm đã xác lập định vị mới cho mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Điều này tạo động lực để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Đồng chí Chung Sơn khẳng định, dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Trong đó, hợp tác kinh tế, tài chính là một trong những nội dung quan trọng. Qua trao đổi với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Việt Nam, phía Trung Quốc nhận thấy không gian hợp tác trong lĩnh vực này rất rộng, tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước còn lớn. Hai nước đồng thời có nhiều điểm có thể chia sẻ, tham khảo trong công tác lập pháp và giám sát về kinh tế - tài chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Chung Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với những đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc về tiềm năng, thế mạnh và dư địa hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Theo Chủ tịch Quốc hội, 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 234 tỷ USD và hai bên đang hướng tới mục tiêu 300 tỷ USD trong năm 2026.

Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tăng cường các chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ