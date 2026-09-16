Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9.
Bên trong chính điện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng Chư tôn đức đón đoàn. Nhà Vua và Hoàng hậu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng nến. Chư tôn đức tụng Bát nhã Tâm kinh, cầu nguyện bình an cho Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu; đồng thời cầu nguyện cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.