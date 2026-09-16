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Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ

SGGPO

Sáng 16-9, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.

Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu thăm và dự Lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. Ảnh: GHPGVN
Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu thăm và dự Lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. Ảnh: GHPGVN

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9.

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Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu thực hiện nghi lễ thắp nến cầu an. Ảnh: GHPGVN

Bên trong chính điện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng Chư tôn đức đón đoàn. Nhà Vua và Hoàng hậu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng nến. Chư tôn đức tụng Bát nhã Tâm kinh, cầu nguyện bình an cho Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu; đồng thời cầu nguyện cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

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Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. Ảnh: GHPGVN
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