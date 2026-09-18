Chuyển hóa tin cậy chính trị và tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành hợp tác cụ thể

Ngày 17-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời báo chí nêu bật ý nghĩa, những dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14 đến 16-9.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: BNG

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan với 3 dấu mốc đặc biệt: là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà Vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976; diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026); diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5-2025.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam. Với vai trò đặc biệt của Nhà Vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết nhân dân. Hoàng gia Thái Lan cũng đã có những dự án đóng góp thiết thực vào giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Dấu ấn lớn nhất của chuyến thăm là sự tin cậy chính trị ở cấp cao và tình cảm gần gũi giữa hai dân tộc. Các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất cùng việc Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham gia đoàn, tháp tùng Nhà Vua và Hoàng hậu trong chuyến thăm thể hiện sự coi trọng mà hai bên dành cho nhau và cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan của Thái Lan để chuyển những nhận thức chung, sự tin cậy và tình cảm tốt đẹp thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Về kinh tế, hai bên sẽ tập trung đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, đồng thời triển khai hiệu quả sáng kiến “Ba kết nối”: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững của hai nước; văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ được đẩy mạnh.

Hai bên sẽ mở rộng giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái, tăng tần suất các đường bay thẳng và phát huy giá trị các công trình của cộng đồng như Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani và các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Trong ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mê Công, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Kết quả chuyến thăm cùng với nền tảng 50 năm quan hệ ngoại giao sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, rộng hơn, sâu hơn.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD và nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD.

MINH DUY