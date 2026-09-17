Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến công tác tới Hoa Kỳ và thăm Canada

Ngày 17-9, Bộ Ngoại giao thông tin chính thức về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Theo Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến 25-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc họp báo thường kỳ, chiều 17-9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cung cấp thêm thông tin về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Theo Người phát ngôn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc; có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, đối tác và tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, làm việc với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Hoa Kỳ.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm, hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour, Thủ tướng Canada Mark Carney và lãnh đạo Quốc hội Canada, cũng như có các hoạt động song phương quan trọng khác.

MINH DUY