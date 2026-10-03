Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 9,01%

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất định do xung đột địa chính trị kéo dài, cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ và biến đổi khí hậu cực đoan. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 sẽ thấp đáng kể so với năm 2025.

Đại biểu tham dự họp báo, sáng 3-10. Ảnh: LƯU THỦY

Ở trong nước, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Nhờ huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tình hình kinh tế - xã hội trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

Các đại biểu dự buổi họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Tính chung 9 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước tính tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 4%, đóng góp hơn 5% vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng hơn 11%, đóng góp gần 50%; khu vực dịch vụ tăng gần 8,7%, đóng góp hơn 45%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: Cục Thống kê

Về lạm phát, báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng quý 3 tăng 4,8% so với quý 2. Bình quân 9 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Về thương mại, tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 888 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt hơn 434 tỷ USD, giá trị nhập khẩu đạt gần 454 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nghiêng về nhập siêu với giá trị hơn 19,4 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140 tỷ USD, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 187 tỷ USD.

Cơ cấu đóng góp tỉ trọng của các nhóm ngành vào tăng trưởng kinh tế chung 9 tháng năm 2026. Ảnh: Cục Thống kê

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới lớn hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong 9 tháng đầu năm, cả nước có gần 224.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm 2025; bình quân một tháng có gần 25.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172.000 doanh nghiệp, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước, bình quân một tháng có hơn 19.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 9 tháng cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 50 tỷ USD, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm trở lại đây.

LƯU THỦY