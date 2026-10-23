Thanh tra Chính phủ phát hiện thêm nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Petimex

Như Báo SGGP đã thông tin, Thanh tra Chính phủ vừa thông báo ban hành kết luận thanh tra trong hoạt động mua, bán xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), trong đó xác định nhiều dấu hiệu vi phạm đến mức phải khởi tố.

Bán 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ

Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3-2026, Petimex bán trên 16 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định. Số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính hơn 58 tỷ đồng.

Công ty này bán 5,9 triệu lít dầu diesel cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định, số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính hơn 41 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra xác định có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm nêu trên và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý.

Với kiến nghị này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo về việc chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ảnh minh họa: Website của Petimex

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra phát hiện Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (tương đương hơn 2.841 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội “Trốn thuế” theo Điều 200, tội “Buôn lậu” theo Điều 188, tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 của Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm nêu trên và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 29-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo gửi Thanh tra Chính phủ về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố. Ngày 8-7-2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo về việc chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Nhiều sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan thanh tra còn tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu, đánh giá các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Cụ thể, từ ngày 27-1-2026 đến ngày 24-2-2026, Petimex đã bán xăng dầu cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính 2,3 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán. Việc này là vi phạm các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 322 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng với đó, trong việc nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng, Petimex thực hiện không đúng quy định của các pháp luật liên quan.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính hơn 86 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Quá trình thanh tra còn phát hiện, HĐQT Petimex ban hành chính sách bán hàng, trong đó quy định khoản nợ của 2 công ty con (Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô) vượt quá giá trị tài sản đảm bảo. Hành vi này không đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính hàng tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Với những dấu hiệu vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện các nội dung được nêu tại kết luận thanh tra. Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, giải quyết kiến nghị đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm và thông báo kết quả bằng văn bản đến Thanh tra Chính phủ để theo dõi, tổng hợp.

ĐỖ TRUNG