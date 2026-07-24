Bộ Công thương chỉ đạo kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu

Ảnh minh hoạ. Nguồn: DMS

Chỉ đạo của Bộ Công thương được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, tại Hà Nội và một số địa phương xuất hiện tình trạng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu quy mô nhỏ thông báo hết xăng hoặc tự ý tạm ngừng bán hàng. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra tại các cửa hàng nhỏ lẻ, trong khi các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối lớn vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Bộ Công thương yêu cầu các địa phương kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt trên thị trường.

Bộ Công thương cũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế có thể làm biến động mạnh nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu. Hiện thị trường xăng dầu, trong đó có mặt hàng dầu DO đang chịu nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả. Các địa phương cần triển khai ngay các biện pháp tăng cường quản lý để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung - cầu xăng dầu, trọng tâm là dầu DO; theo dõi sát lượng tồn kho, giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ.

Bộ Công thương yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán khi chưa có lý do chính đáng, hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

PHÚC HẬU