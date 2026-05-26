Xử phạt thêm 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm quy định về dự trữ

Sáng 26-5, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, tổng số tiền là 450 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, qua đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 doanh nghiệp vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc.

Cụ thể, ngày 11-5, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm bị xử phạt 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Ngày 14-5, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng bị xử phạt 130 triệu đồng với vi phạm tương tự.

Ngày 21-5, Công ty cổ phần Anh Phát Petro bị xử phạt 190 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết thêm, trước đó trong tháng 5-2026, cơ quan này đã xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về: duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và đăng ký hệ thống phân phối, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

PHÚC HẬU