Thu gom pin cũ, góp sức vì môi trường xanh

Những “điểm hẹn xanh” thu gom pin cũ do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường tại TPHCM thực hiện đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cùng chung tay giữ gìn môi trường sống xanh, sạch và an toàn.

Giữa tháng 9, Chi hội Phụ nữ khu phố 22 và 23 (phường Tân Bình) ra mắt “Trạm pin xanh” tại Điểm sinh hoạt văn hóa khu phố (số 501 Trường Chinh). Không cầu kỳ, trạm chỉ là chiếc hộp màu xanh lá có logo hội và biểu tượng tái chế, được đặt ngay cổng ra vào để người dân thuận tiện bỏ pin đã qua sử dụng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 23, mô hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình; từ nhân viên văn phòng, học sinh đến tiểu thương đều mang pin cũ đến bỏ đúng quy định. Hơn 100 viên pin được thu gom ngay ngày đầu và nhiều người được nhận cây sen đá mang về. Hai khu phố sẽ luân phiên quản lý trạm, định kỳ hàng tháng bàn giao pin cho Hội LHPN phường xử lý. Chi hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền qua nhóm Zalo, Facebook và các buổi sinh hoạt tại địa phương.

Hội viên phụ nữ và người dân mang pin cũ đến đổi sen đá tại “Trạm pin xanh” (số 501 Trường Chinh, phường Tân Bình). Ảnh: NGỌC TRĂM

“Một viên pin được bỏ đúng chỗ là việc rất nhỏ, nhưng khi hàng trăm, hàng ngàn người cùng làm sẽ tạo nên chuyển biến lớn cho môi trường sống”, bà Cẩm nói.

Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Bình, cho biết, mô hình góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và “Thay vì hướng đến những chương trình lớn, chúng tôi chú trọng thay đổi nhận thức người dân từ những việc nhỏ trong đời sống. Những viên pin gom lại sẽ giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác thải nguy hại, từng bước lan tỏa lối sống xanh”.

Ra mắt từ tháng 9-2025, đến nay toàn phường Tân Bình có 13 trạm ưu tiên đặt tại khu đông dân cư, chợ, trường học, văn phòng… (như Trường Tiểu học Tân Bình, trụ sở khu phố 32). Để khuyến khích người dân, Hội LHPN phường cùng các chi hội thường xuyên tổ chức hoạt động đổi pin lấy cây xanh hoặc nhu yếu phẩm.

Hoạt động nhỏ, thay đổi lớn Chị Lưu Hồng Nhung (ngụ ấp 20, xã Tân Vĩnh Lộc) chia sẻ, trước đây gia đình thường vứt pin cũ chung với rác sinh hoạt. Từ khi được tuyên truyền, chị mới biết bên trong pin chứa kim loại độc hại (thủy ngân, cadmium, chì...), nếu chôn lấp sẽ ngấm vào đất, nước gây ô nhiễm, thậm chí cháy nổ nếu xử lý sai cách. Từ đó, gia đình chị đều đặn phân loại và mang đến “Ngôi nhà pin”. Theo chị Nhung, điểm thu gom gần khu dân cư giúp người dân dễ thực hiện, đồng thời nhắc nhớ ý thức bảo vệ môi trường, mong mô hình sớm mở rộng đến những nơi đông người khác. Bà Trần Thị Lệ Hồng (khu phố 23, phường Tân Bình) cũng chia sẻ niềm vui khi địa phương có “Trạm pin xanh”, giúp bà không còn vất vả tìm nơi vứt pin.

Tại xã Tân Vĩnh Lộc, Hội LHPN xã đã triển khai mô hình “Ngôi nhà pin” từ tháng 1-2026, đặt cố định tại ấp 20. Bà Huỳnh Thị Trúc Vy, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, chia sẻ: Nhận thấy pin ngày càng phổ biến trong thiết bị gia đình và lượng thải ra tăng cao, hội đã xây dựng điểm thu gom nhằm hướng đến thói quen phân loại rác ngay từ mỗi nhà.

Bên cạnh điểm cố định, hội còn đưa “Ngôi nhà pin” đến các ngày hội phụ nữ, ngày hội sống xanh ở địa phương. Người dân mang pin cũ đến được đổi lấy cây xanh, tập vở, đường, hạt nêm... Cách làm này giúp việc thu gom trở nên gần gũi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

NGỌC TRĂM