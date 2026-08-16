Lớp nghề - cơ hội cho phụ nữ

Từ sạp hàng chợ truyền thống đến những phiên livestream thu hút hàng chục ngàn lượt xem, từ người làm thuê tự tin mở cửa hàng làm chủ sau khóa học nghề miễn phí... - những lớp đào tạo ngắn hạn do Hội LHPN tại TPHCM tổ chức đang tiếp sức mạnh mẽ, giúp chị em phụ nữ tự tin bước vào nền kinh tế số và tự chủ tài chính.

Chị Nguyễn Thị Hiền (bìa phải) cùng học viên thực hành livestream tại lớp. ẢNH: MẪN NHI

Tiểu thương đi học livestream

Chị Nguyễn Thị Hiền, 46 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, là chủ một cửa hàng bán thịt, lẩu bò ở gần chợ Ngã Ba Bầu. Buôn bán kiểu truyền thống ế ẩm, nhiều lần chị tập quay clip giới thiệu trên mạng xã hội nhưng chỉ lẹt đẹt vài người xem. “Tôi thấy không tự tin khi nói chuyện trước ống kính”, chị tâm sự.

Chị Đỗ Quế Trân, 42 tuổi, kinh doanh đồ gia dụng ở chợ Tân Chánh Hiệp, cũng gặp khó khăn do hiện giờ khách hàng chuyển qua mua trực tuyến. Chị có ý định lập tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội để livestream bán hàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tháng 7 vừa qua, chị Quế Trân được mời tham gia lớp “kỹ năng livestream bán hàng” do Hội LHPN phối hợp Đoàn Thanh niên phường Trung Mỹ Tây và Viện Khoa học phát triển tài năng Việt Nam tổ chức. Qua từng buổi học, các chị được hướng dẫn tỉ mỉ cách xây dựng quy trình và kịch bản bán hàng trực tiếp lẫn trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong livestream, quảng cáo, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân…

“9 buổi học lý thuyết và thực hành tôi đều tham gia đầy đủ. Nhờ vậy, đến nay tôi đã biết quay, dựng clip và nói chuyện trước máy quay không còn ngại ngùng nữa”, chị Trân hào hứng. Còn chị Nguyễn Thị Hiền khoe, từ khi tham gia lớp học, chị đã dựng được 7 clip và đã thực hành livestream bán hàng. “Có 1 clip của tôi được lên xu hướng, thu hút 55.000 lượt xem. Từ ngày đi học, mình tự tin và có nhiều ý tưởng hơn”, chị Hiền chia sẻ.

Bà Đặng Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây, cho biết lớp học nằm trong chuỗi hoạt động của hội gắn với thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Sau khóa học, Hội LHPN phường sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các chị thực hành, ứng dụng kiến thức đã học vào hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Bà Đặng Thị Kim Thoa thông tin thêm: “Hội sẽ quan tâm kết nối, giới thiệu các chương trình hỗ trợ phù hợp, tạo cơ hội để chị em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng phụ nữ kinh doanh năng động, tự tin và thích ứng tốt với môi trường kinh tế số”.

Tự tin khởi nghiệp

Cuối tháng 7 vừa qua, Hội LHPN phường An Lạc phối hợp Công ty TNHH Đào tạo thẩm mỹ quốc tế Thủy Chung Academy tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghề chăm sóc da cơ bản, trao chứng chỉ cho 8 học viên. Lớp khai giảng hồi đầu tháng 6, học 20 buổi. Học viên của lớp có độ tuổi từ 18-45, là những chị em chưa có việc làm hoặc có định hướng kinh doanh lĩnh vực này. Đây là lớp nghề đầu tiên trong kế hoạch của hội về thực hiện chuỗi chương trình hướng nghiệp cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Chị Lâm Võ Kiều Tiên, 31 tuổi, ngụ khu phố 23, phường An Lạc, được biểu dương là một trong những học viên xuất sắc nhất lớp. Ngay trong quá trình học, chị đã đầu tư hơn 150 triệu đồng mở tiệm làm móng, gội đầu kết hợp chăm sóc da. Tiệm nằm trong con hẻm trên đường Kinh Dương Vương.

Biết tin chị mở tiệm, nhiều học viên trong lớp đã đến phụ giúp để nâng cao kỹ năng thực hành. Chị Tiên chia sẻ: “Chương trình học rất bài bản, không chỉ giúp tôi có kiến thức chuyên môn mà còn hướng dẫn ứng dụng công nghệ vào chăm sóc da. Tôi cảm thấy vững tay nghề và tự tin hơn sau khi tham gia lớp học”.

Tự nhận là “tờ giấy trắng” khi vào nghề, chị Nguyễn Thị Mỹ Châu (43 tuổi) đến lớp với kỳ vọng có công việc tốt hơn. Chị là nhân viên văn phòng đã 20 năm. Gần đây do làm việc trực tuyến nên chị có thời gian đi học. Chị kể, những buổi đầu, bản thân rất vụng về, gặp khó trong các bài thực hành. Nhờ các cô giáo tận tình chỉ dẫn, cộng với chị em học viên thân thiện hỗ trợ nhau, chị dần thành thạo những bước căn bản.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu tâm sự: “Khi tôi đang thử tìm hiểu nghề chăm sóc da thì nhận thông báo chiêu sinh của hội. Tôi thấy khóa học rất bổ ích, giúp mình có thêm nhiều kỹ năng. Sắp tới, tôi học thêm khóa chăm sóc da nâng cao và học thêm nghề nail để mở tiệm”.

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường An Lạc, hội đang tiếp tục chiêu sinh lớp nghề chăm sóc da chuyên sâu đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh. Chương trình học hoàn toàn miễn phí.

MẪN NHI