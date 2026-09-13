Từ một mã QR đến khu dân cư an toàn

Kết nối người dân qua mã QR là sáng kiến do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Minh Phụng (TPHCM) thiết kế nhằm tạo kênh tiếp nhận phản ánh của người dân đến chính quyền một cách nhanh chóng, bảo mật.

Kết nối người dân qua mã QR

Chỉ với một lần dùng điện thoại quét mã QR tên “Alo An An”, người dân phường Minh Phụng (TPHCM) có thể phản ánh đến chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thông tin về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hay những dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy...

Người dân phường Minh Phụng quét mã QR “Alo An An” để phản ánh thông tin với chính quyền, Hội LHPN phường. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Len lỏi qua những con hẻm quen thuộc dọc tuyến đường Tân Hóa - Lạc Long Quân, bà Nguyễn Thị Kim Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 36, phường Minh Phụng, cẩn thận chọn những vị trí đắc địa nhất như: bảng tin, quán cà phê hay tiệm nước đầu hẻm… để dán tấm decal mã QR mang tên “Alo An An”.

Với kinh nghiệm 20 năm làm công tác hội, bà Thu hiểu rõ tâm lý e ngại lộ thông tin cá nhân của bà con nên không chỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà để dán thông báo, bà còn trực tiếp cầm điện thoại thao tác làm mẫu để minh chứng cho tính an toàn của ứng dụng này. Không chỉ vậy, bà còn linh hoạt lồng ghép việc hướng dẫn qua các nhóm Zalo khu phố và những buổi sinh hoạt chi hội.

Bằng sự thấu hiểu địa bàn và tận tâm với công việc, bà Thu đã biến một công cụ mới mẻ trở nên gần gũi, giúp bà con có thêm một lựa chọn tương tác hiện đại, tinh tế và tiện lợi, đặc biệt hữu ích với những ai muốn bảo mật thông tin.

Ban đầu, mô hình “Alo An An” được Hội LHPN phường Minh Phụng triển khai như một kênh tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy thông qua mã QR. Hoạt động này góp phần thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy đến năm 2030.

Trong quá trình thực hiện, hội nhận thấy nhu cầu phản ánh của người dân không dừng lại ở vấn đề an ninh trật tự hay ma túy. Những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống như: vệ sinh môi trường, hạ tầng đô thị, an sinh xã hội, trật tự khu dân cư… cũng rất cần một địa chỉ tin cậy để bà con lên tiếng. Từ thực tế đó, phạm vi tiếp nhận của “Alo An An” đã được mở rộng, đều trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa người dân với chính quyền trên nhiều lĩnh vực.

Hiệu quả từ việc lắng nghe

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường Minh Phụng, tên mô hình bắt nguồn từ 3 chữ A trong cụm từ “Alo - An - An”, gửi gắm thông điệp về mục tiêu xây dựng khu dân cư an toàn, an ninh, an sinh. Đây là cách cụ thể hóa chủ trương “Lắng nghe dân nói bằng nền tảng số ”.

Hiệu quả thiết thực của mô hình nhanh chóng được khẳng định qua việc giải quyết rốt ráo những bức xúc tại khu dân cư. Điển hình như trên đường Hà Tôn Quyền, ngay khi người dân báo tin về tình trạng xe cộ dừng đậu, lấn chiếm lối đi, lực lượng chức năng và ban điều hành khu phố đã lập tức có mặt, kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Hay như trường hợp một hộ dân nuôi chó thả rông trên đường Hồng Bàng, các đơn vị cũng kịp thời can thiệp, yêu cầu gia đình cam kết tuân thủ nghiêm quy định về quản lý vật nuôi và bảo đảm vệ sinh môi trường chung.

Cùng với đó, nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề khác cũng được chuyển đến đơn vị chức năng và xử lý kịp thời, tạo thêm niềm tin giữa nhân dân và chính quyền. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy kỳ vọng: “Alo An An” không chỉ là kênh tiếp nhận thông tin mà còn là một trong những giải pháp phát huy vai trò giám sát của hội viên và người dân.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng mã QR tại các điểm công cộng. Song song đó, hội lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Công tác vận động hội viên tố giác tội phạm, hỗ trợ người hoàn lương cũng được chú trọng nhằm xây dựng khu dân cư an toàn. Đặc biệt, mô hình “Alo An An” sẽ không hoạt động độc lập.

Hội dự kiến đẩy mạnh truyền thông số qua Fanpage, TikTok và thiết kế các infographic trực quan. Hội cũng khuyến khích hội viên cài đặt thêm ứng dụng SOS An ninh trật tự trên điện thoại.

TRANG NGUYỄN