Tiếp sức học sinh nghèo vào năm học mới

Trước thềm năm học mới, hội LHPN nhiều địa phương tại TPHCM đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa để tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường. Những suất học bổng, bộ sách giáo khoa, xe đạp… đã tiếp thêm động lực, thắp sáng ước mơ đến trường cho các em.

Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp trao tặng sách giáo khoa cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ẢNH: NGUYỄN LOAN)

“Sách lành tặng trẻ”

Từ năm học này, Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, TPHCM triển khai mô hình “Sách lành tặng trẻ”. Cán bộ, hội viên phụ nữ 26 khu phố đồng lòng cùng góp tiền mua sách giáo khoa tặng các em học sinh. Đến ngày 26-8, đã có 123 bộ sách được trao đi.

Trong phòng trọ nhỏ ở đường Bùi Văn Ngữ, khu phố 25, phường Tân Thới Hiệp, chị Ngô Thị Ngọc Huyền (33 tuổi) miết tay lên từng cuốn sách giáo khoa lớp 6 với vẻ xúc động. Bộ sách vừa được cán bộ hội mang đến tận nơi tặng con trai lớn của chị để vào năm học mới. Chị Huyền là mẹ đơn thân nuôi 4 con nhỏ, phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các con của chị đều rất ham học. Đặc biệt, con trai lớn Gia Vinh (11 tuổi) nhiều năm liền là học sinh xuất sắc. “Mấy hôm nay tôi đang lo lắng xoay xở tiền nong, sách vở thì được hội phụ nữ ở khu phố báo là sẽ tặng sách cho Gia Vinh. Mừng quá, với gia đình nghèo như tôi, bớt được khoản chi nào là mừng khoản đó”, chị Huyền tâm sự.

Bà Phạm Thị Mộng Hằng, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, cho biết, mô hình “Sách lành tặng trẻ” tuy mới triển khai nhưng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo hội viên. Cùng với sách giáo khoa, hội còn mua ba lô, tập, sữa tặng thêm cho các em học sinh. “Vừa qua, Hội LHPN phường và các khu phố đã vận động được 133,6 triệu đồng cho quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2026 - 2027. Hội đã trao 72 suất học bổng, 72 cái ba lô và 20 bộ quần áo cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên địa bàn phường”, bà Mộng Hằng cho biết thêm.

Những “mẹ đỡ đầu”

Năm học 2026 - 2027 là năm thứ 3 liên tiếp em Lê Hòa My (8 tuổi), ở khu phố 15, phường Thới An, được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của Hội LHPN phường. My mồ côi cha, đang sống cùng bà nội, mẹ và em trai. Mẹ em bệnh tật triền miên nên chỉ làm may gia công, thu nhập mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng.

Ngày 22-8 vừa qua, My là 1 trong số 42 trường hợp được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Hội LHPN phường Thới An cho biết, mỗi suất học bổng cho học sinh tiểu học là 1,5 triệu đồng và THCS-THPT là 2 triệu đồng. Tổng kinh phí trao học bổng đợt này là 69,5 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng 12 xe đạp mới cho các em học sinh. Đồng thời, công bố triển khai mô hình “Con nuôi công an phường” do Chi hội Phụ nữ Công an phường Thới An trực tiếp thực hiện.

Năm học mới này, con trai chị Võ Thị Hà (59 tuổi, ngụ phường Tân Sơn) cũng nhận được học bổng Nguyễn Thị Minh Khai từ “mẹ đỡ đầu” Đinh Thị Năm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 14, phường Tân Sơn. Chị Hà có hoàn cảnh khá khó khăn, chồng mất từ năm 2021 do tai nạn. Chị không có việc làm ổn định, phải đi phụ quán ăn để kiếm tiền nuôi con và trả tiền thuê trọ. Cuộc sống phần nào bớt chật vật hơn từ khi bà Đinh Thị Năm nhận đỡ đầu con trai chị Hà. Tháng nào bà cũng đến trao 10kg gạo, cùng bánh, sữa và nhu yếu phẩm cho gia đình chị Hà. “Suất học bổng đầu năm học này đã tiếp thêm động lực để hai mẹ con tôi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, chị Hà xúc động chia sẻ.

Giữa tháng 8 vừa qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 5, cũng đã trao sách vở, quần áo, học bổng cho em V.T.D. (học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hữu Trí), được người bà nhận đỡ đầu kể từ khi em mồ côi cha. Hoạt động này được bà Mai duy trì suốt 5 năm qua. Không chỉ hỗ trợ D., bà còn tặng xe để mẹ em có phương tiện bán bánh ướt, kiếm tiền nuôi em ăn học.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt, cho biết, sau đại dịch Covid-19, trên địa bàn xã còn nhiều trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện xã có 19 mẹ đỡ đầu thường xuyên đồng hành, chăm lo cho các em. Vào đầu năm học mới hay dịp lễ, tết, các “mẹ đỡ đầu” thường xuyên tặng quà, học bổng, sách vở, đồ dùng học tập và bảo ban, động viên các em nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh.

MẪN NHI - NGỌC TRĂM