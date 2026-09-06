Giúp phụ nữ khó khăn vươn lên

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các địa phương tại TPHCM đã trao hơn 200 phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe nước mía, quầy bánh mì hay máy may đã giúp họ tạo thêm thu nhập, từng bước cải thiện đời sống gia đình.

Hội LHPN xã Tân An Hội trao xe nước mía cho bà Cao Thị Diễm. Ảnh: NGỌC TRĂM

Sau khi được Hội LHPN xã Tân An Hội trao tặng chiếc xe nước mía, việc buôn bán của vợ chồng bà Cao Thị Diễm (54 tuổi, ấp Tây Nam) trở nên thuận lợi hơn. Mắc bệnh ung thư máu từ năm 2009, mỗi tháng bà phải tốn 7-8 triệu đồng tiền thuốc men, khám chữa bệnh. Dựa vào khoảnh đất được cho mượn trên đường Nguyễn Thị Tiệp, bà Diễm bán sữa đậu nành và nước giải khát với thu nhập 300.000-400.000 đồng/ngày. Từ ngày bà đổ bệnh, người chồng cũng nghỉ việc chăm sóc và phụ vợ mưu sinh. Nhờ xe nước mía, gia đình bà đã có thêm khoảng 200.000 đồng/ngày.

Bà Võ Thị Mỹ Nương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An Hội cho biết, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mắc bệnh nan y, mất việc làm hoặc có thu nhập không ổn định. Nhiều chị em có ý chí vươn lên nhưng thiếu vốn và điều kiện để tạo sinh kế. Từ thực tế đó, Hội LHPN xã xác định hỗ trợ phụ nữ theo hướng “trao cần câu thay vì cho con cá”, giúp chị em có phương tiện và nguồn vốn để tự tạo thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững. Các trường hợp đều qua họp bình xét công khai trước khi đề xuất hội xem xét, hỗ trợ.

Tùy hoàn cảnh và hướng mưu sinh, hội sẽ hỗ trợ phương tiện làm ăn hoặc vốn không lãi suất để chị em buôn bán, sản xuất, chăn nuôi...; mức hỗ trợ sẽ từ 10-20 triệu đồng/trường hợp. Qua 8 tháng của năm 2026, Hội LHPN xã Tân An Hội đã trao 2 phương tiện sinh kế cho 2 phụ nữ và hỗ trợ vốn không lãi suất cho 26 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí chủ yếu được vận động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các nguồn xã hội hóa khác.

“Điều khiến chúng tôi vui mừng là sau khi được hỗ trợ, chị em đã từng bước ổn định cuộc sống. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành, nắm bắt khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối thêm nguồn lực để chị em sử dụng hiệu quả vốn, phương tiện sinh kế”, bà Võ Thị Mỹ Nương chia sẻ.

Bà Đổng Thị Quốc Nga (49 tuổi; trú lô C, chung cư phường 6, nay là phường Khánh Hội, TPHCM) là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bà không có chồng con, đang chăm sóc người dì gần 80 tuổi. Bà Nga làm lao công theo ca với thu nhập chỉ tầm 100.000 đồng/ca. Dù nỗ lực nhưng cuộc sống của bà vẫn rất khó khăn, thiếu thốn.

Tháng 8-2026, Hội LHPN TPHCM phối hợp đơn vị tài trợ trao tặng bà Nga chiếc xe bánh mì để có phương tiện mưu sinh. Ban Công tác Mặt trận khu phố 4, phường Khánh Hội còn vận động hỗ trợ 2 triệu đồng để bà Nga có tiền làm vốn ban đầu. Sau giờ làm tạp vụ buổi sáng, đầu giờ chiều, bà Nga tranh thủ bán bánh mì. Qua một tháng, xe bánh mì của bà Nga dần có khách ổn định, giúp bà có thêm thu nhập.

Theo thống kê của Hội LHPN TPHCM, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã trao hơn 200 phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Hội LHPN TPHCM đã vận động các đơn vị trao tặng 34 phương tiện sinh kế, gồm xe bánh mì, xe nước mía, máy may công nghiệp… Đây là những “cần câu” thiết thực, giúp chị em có thêm điều kiện tự tạo sinh kế, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

NGỌC TRĂM