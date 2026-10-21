Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 21-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quân sự Melsbroek có: Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroy; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; lãnh đạo Cục lễ tân Bộ Ngoại giao; Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, từng bước mở rộng từ hợp tác nhân đạo, phát triển sang quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phát triển bền vững, an ninh và giao lưu nhân dân. Năm 2016, Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) có hiệu lực, tạo khuôn khổ chính trị - pháp lý cho quan hệ hai bên. Tháng 1-2026, Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chuyển đổi xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, an ninh và các vấn đề khu vực, quốc tế.

Việt Nam và Vương quốc Bỉ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của Chính phủ và nhân dân Bỉ cho chương trình tái thiết và phục hồi đất nước sau chiến tranh. Trải qua chặng đường hơn 50 năm, quan hệ song phương giữa Việt Nam - Vương quốc Bỉ không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, hợp tác khoa học-công nghệ, hợp tác phát triển... ở cả cấp liên bang, vùng và cộng đồng.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: TTXVN

Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam và là một đối tác quốc tế đóng góp tích cực vào sự thành công của Việt Nam qua chương trình hợp tác phát triển. Hai bên phối hợp tích cực trên diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), ASEAN-EU.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới EU và Vương quốc Bỉ khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao đã có thành những hành động thiết thực, cụ thể, tạo tiền đề để đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn.

TTXVN