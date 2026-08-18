Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội

Chiều 18-8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ về các dự án luật, nghị quyết quan trọng dự kiến trình Quốc hội, chiều 18-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án luật, 1 nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2. Trong đó, có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tài nguyên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Qua thảo luận, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng sửa đổi, bổ sung các dự án luật, nghị quyết trình tại phiên họp; Thủ tướng đã cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án để các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Trong đó, với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ từng chính sách, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ giữa pháp luật về thuế với pháp luật có liên quan, nhất là về đất đai, giáo dục…

Đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân, phải đánh giá đầy đủ tác động, quy định rõ ràng, minh bạch và khả thi; nghiên cứu quy định thuế ưu đãi phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học. Các cơ chế, chính sách về thuế phải đơn giản, dễ áp dụng.

Các thành viên Chính phủ dự phiên họp, chiều 18-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tài nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về tài nguyên, địa chất, khoáng sản với pháp luật có liên quan; rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng chịu thuế, sản lượng tính thuế, giá tính thuế, thuế suất tài nguyên bảo đảm tính minh bạch, khả thi, hiệu quả.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát các quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế; không tạo khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển; bảo đảm chính sách rõ ràng, ổn định, khả thi, thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan thực thi.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành có nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất (đợt 2 bắt đầu từ ngày 19-8) tập trung cao nhất cho việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý; bảo đảm các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua với sự tán thành, nhất trí cao.

Đối với kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án dự kiến trình; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Về tổng rà soát hệ thống pháp luật, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương thực hiện tổng rà soát; chủ động nhận diện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; trong đó đặc biệt rà soát các quy định có liên quan đến Luật Đất đai tới đây sẽ được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm bám sát theo các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA