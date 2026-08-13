Thủ tướng Lê Minh Hưng: Điều hành tín dụng linh hoạt, không để "trần cứng" cản trở dòng vốn vào sản xuất

Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với NHNN và các tổ chức tín dụng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 13-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng tham dự.

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động của các tổ chức tín dụng trong 7 tháng đầu năm; phân tích kỹ những kết quả đạt được, khó khăn, thách thức; xác định những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với NHNN và hệ thống các tổ chức tín dụng.﻿ Ảnh: VIẾT CHUNG

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống, hỗ trợ tăng trưởng; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể.

NHNN cần lượng hóa và thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó, NHNN cập nhật các giải pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ: lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng với kịch bản cụ thể; xác định ngưỡng cảnh báo; phản ứng chính sách phải kịp thời, nhanh, hiệu quả; đề xuất chính sách phải cụ thể; các giải pháp điều hành phải linh hoạt, chủ động, hài hòa, đúng thời điểm, đúng liều lượng.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý; tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn báo cáo tại buổi họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát triển thị trường vốn để cung ứng trong trung và dài hạn

Thủ tướng yêu cầu NHNN tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8; thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Các tổ chức tín dụng cần tập trung nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực tài chính, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045; triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn để cung ứng vốn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; xây dựng các sản phẩm tài chính và sớm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; nghiên cứu tham mưu tăng huy động nguồn vốn quốc tế, bao gồm vốn ODA, vay song phương, phát hành trái phiếu quốc tế với thời hạn, lãi suất phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho phát triển…

NHNN duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ; tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA