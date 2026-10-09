Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia

Chiều 9-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet từ ngày 9 đến 10-10.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay là Đoàn cán bộ cấp cao Campuchia, gồm: Bộ trưởng Kế hoạch Bin Trachhai; đại diện Ủy ban Quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Ngoại giao.

Cùng đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet (bên phải) đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, càng có ý nghĩa quan trọng. Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Campuchia thời gian qua.

Theo chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp lợi ích của hai nước. Qua đó, tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, để hợp tác kinh tế có bước chuyển mạnh mẽ hơn, sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, cũng được tăng cường. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho dấu mốc Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2027.

Trước đó, trưa 9-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Vientiane, kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến 9-10, theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời thủ đô Vientiane, kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục góp phần vun đắp và phát triển, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất.

HUYỀN HƯƠNG