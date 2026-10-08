Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Chiều 8-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến 9-10 theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Maythong Thammanvongsa; Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền thủ đô Vientiane Phokham Xayasone; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavanh; Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Viengsan Chantha cùng lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Ngoại giao Lào và đại diện các cơ quan liên quan.

Cùng đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Thiếu nhi thủ đô Vientiane tặng hoa chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay, đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng các em học sinh Lào đã vẫy cờ Việt Nam và Lào chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ngay sau khi đến thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh, thành kính đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do cho hai dân tộc, cũng như vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước Lào và Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu cấp cao Lào. Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua, thống nhất phương hướng thúc đẩy hợp tác trong những tháng cuối năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lào - Việt Nam, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho đầu tư giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

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HUYỀN HƯƠNG