Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Trưa 10-10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong hai ngày 9 và 10-10 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 10-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Campuchia với cương vị là Thủ tướng Chính phủ; ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau hơn 20 năm trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay.

Thủ tướng trân trọng chia sẻ, nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, các cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Quốc vương bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Quốc vương bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân Quốc vương cũng như các lãnh đạo của Campuchia; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN

Cũng tại Hoàng cung, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu và bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thời gian qua đã tích cực trao đổi, tham mưu và đóng góp thực chất vào tiến trình phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ, cũng như thúc đẩy xây dựng cơ chế phối hợp xử lý các vấn đề trên biển. Đại sứ quán đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển, phối hợp các cơ quan chức năng Campuchia và các bộ, ngành, địa phương trong nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy thương mại song phương. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tại các cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược nhằm mở rộng hợp tác toàn diện. Theo đó, kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 10 tỷ USD. Về an ninh và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hai bên cam kết không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, ma túy và buôn người. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán đề nghị phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế và tái định cư; đồng thời tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt được đến trường tại các cơ sở giáo dục công lập của Campuchia. Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao và Bộ GD-ĐT nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học dành cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

TTXVN