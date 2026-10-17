Tìm giải pháp nâng tầm nông sản qua ẩm thực, du lịch

Trong hai ngày 16 và 17-10, tại phố biển Quy Nhơn (Gia Lai), Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với các cơ quan đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức chuỗi hội thảo hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

Sự kiện có sự tham dự của 250 đại biểu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”. Ảnh: KIM LOAN

Tại hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”, diễn ra chiều 16-10, các đại biểu, chuyên gia tập trung đề xuất giải pháp, mô hình hợp tác có thể triển khai nhanh, nhằm nâng cao giá trị nông sản thông qua kết nối sản xuất, chế biến, văn hóa ẩm thực và du lịch.

Với thông điệp “Chuẩn hóa giá trị - Kể câu chuyện Việt - Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp, ẩm thực và du lịch tuần hoàn”, hội thảo nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu để nâng sức cạnh tranh, đưa nông sản Việt tiếp cận thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, giá trị nông sản không chỉ nằm ở sản lượng, nguyên liệu thô mà còn ở khả năng phát triển thành các sản phẩm ẩm thực đặc sắc, gắn với văn hóa và du lịch. Với lợi thế từ cao nguyên đến duyên hải, Gia Lai có tiềm năng kết nối nông nghiệp, chế biến, ẩm thực và du lịch, tạo chuỗi giá trị liên kết.

“Hiện, tỉnh tập trung chuẩn hóa sản phẩm OCOP, ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn và mở rộng các mô hình du lịch trải nghiệm như farm tour, food tour. Qua đó, nâng cao giá trị, thương hiệu và bản sắc văn hóa nông sản, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ.

NGỌC OAI