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Tìm nhân thân 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân

SGGPO

Ngày 29-9, Công an TPHCM phát thông báo tìm nhân thân của 2 thi thể nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân, phát hiện tại phường An Khánh và khu vực chợ đầu mối Bình Điền, phường Bình Đông.

Tìm nhân thân 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân

Cụ thể, nạn nhân thứ nhất là nam giới, tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện ngày 28-9 tại khu vực chân cầu Trần Quý Kiên (phường An Khánh).

Nạn nhân khoảng 30-35 tuổi, thể trạng trung bình, tóc ngắn màu đen; mặc áo thun tay dài và quần dài màu tối. Đặc điểm nhận dạng là trên ngực có xăm hình rồng; lưng xăm chữ nước ngoài kèm hoa văn hình trái tim có đôi cánh. Ai biết thông tin hoặc có người thân mất liên lạc, liên hệ cán bộ điều tra tại số 9 Xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú) hoặc qua số điện thoại 0375.004.446 để phối hợp xác định danh tính.

Nạn nhân thứ hai, phát hiện ngày 16-6-2026 tại bờ kè phía sau nhà lồng T, chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông). Tử thi đã bị phân hủy, là nam giới, cao khoảng 1,7m, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, quần đùi kaki màu đen, tóc ngắn màu đen, mất toàn bộ răng hàm trên và 2 răng hàm dưới.

Ai là người thân của nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, xin liên hệ Điều tra viên Đặng Công Trứ (Đội 3, Phòng PC01 Công an TPHCM; địa chỉ: số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; điện thoại: 039.583.0034) để giải quyết.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Tử Vong Thi Thể 2 Chưa Rõ Nguyên Nhân Công An TPHCM

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