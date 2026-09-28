Xã hội

Sập gác xép căn nhà trong hẻm ở TPHCM, 3 người thoát nạn

Các nạn nhân trong vụ sập gác xép căn nhà trong hẻm đường Trường Sa (TPHCM) được lực lượng chức năng giải cứu an toàn,  đưa đi sơ cứu tại bệnh viện.

Tối 28-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM phối hợp với lực lượng chức năng phường Phú Nhuận đã giải cứu an toàn những người bị mắc kẹt trong vụ sập gác xép căn nhà trong hẻm đường Trường Sa.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân sống tại hẻm đường Trường Sa (TPHCM) nghe tiếng động lớn phát ra từ một căn nhà trong hẻm.

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Phần gác xép căn nhà bất ngờ sập xuống khiến các nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: CATP

Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 3 người, gồm 2 người ở trên phần gác làm bằng gỗ có các thanh sắt giằng bên dưới và 1 người ở tầng trệt. Phần gác bất ngờ đổ sập khiến 2 người ở phía trên bị kẹt lại, riêng người ở tầng trệt may mắn chui được ra ngoài an toàn.

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Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, giải cứu nạn nhân. Ảnh: CATP

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp Phòng PC07 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài. Các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và đã được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất để kiểm tra, sơ cứu.

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Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: CATP

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa căn nhà xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn và tiếp tục xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

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NGUYỄN TÂN

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Sập Nhà Đường Trường Sa 3 Người Thoát Nạn Sập Nhà

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