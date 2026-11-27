Bộ Chính trị có kết luận yêu cầu đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027-2031; không xem xét các đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Ngày 27-11, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 131-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 27-11, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW (về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế - PV); tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Chính trị kết luận thống nhất tổ chức hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế vào ngày 1-12.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị được yêu cầu tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng. Đây phải là nền tảng quan trọng, lâu dài để đổi mới căn bản công tác cán bộ và quản trị tổ chức bộ máy.

Thời gian hoàn thành việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu; xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền trước ngày 30-11.

Kết luận yêu cầu đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Việc xác định số lượng biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm đã được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và kết quả đổi mới phương thức hoạt động, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; tuyệt đối không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực.

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế đã đề ra, nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở những nơi dư thừa, đồng thời, bố trí, tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết.

Đặc biệt là không xem xét các đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực.

Kết luận yêu cầu hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trước ngày 5-12, trong đó làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm biên chế và lộ trình thực hiện từng năm.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nơi nào chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm thì người đứng đầu phải trực tiếp giải trình, chịu trách nhiệm. Mức độ hoàn thành công việc này được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

Theo Kết luận, trước ngày 10-12-2026, phải hoàn thiện định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tự chủ, xã hội hóa, cơ cấu lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế; phân định rõ viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước với người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

>>> Toàn văn Kết luận số 131-KL/TW.

PHAN THẢO