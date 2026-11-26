UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Công chức xã Đông Thạnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: NGÔ BÌNH

Việc này nhằm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

UBND TPHCM yêu cầu tạm dừng tuyển dụng mới công chức, kể cả các trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng. Việc tạm dừng được thực hiện cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 được cấp có thẩm quyền quyết định.

Các cơ quan, địa phương cũng được yêu cầu tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức nhằm giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026. Đây là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trường hợp thật sự cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và trong phạm vi biên chế được giao, các cơ quan, địa phương phải có văn bản nêu rõ sự cần thiết, vị trí việc làm cần tiếp nhận, số biên chế được giao và số cán bộ, công chức hiện có mặt, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét, chấp thuận.

UBND TPHCM yêu cầu không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

NGÔ BÌNH