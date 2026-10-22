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Kết luận của Bộ Chính trị về vị trí việc làm, gắn với quản lý biên chế

Kết luận của Bộ Chính trị về vị trí việc làm, gắn với quản lý biên chế

SGGPO
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Theo kết luận, thời gian qua, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khối lượng công việc.

Tuy nhiên, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; việc quản lý, sử dụng vị trí việc làm chưa hiệu quả... Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ quản lý theo số lượng người sang quản lý theo nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và kết quả; khắc phục tình trạng “cào bằng”, coi trọng ngạch, bậc, thâm niên hơn hiệu quả công việc.

Mời xem toàn văn Kết luận số 107-KL/TW.

T.DÂN - Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

quản trị cán bộ Kết luận số 107-KL/TW vị trí việc làm đánh giá cán bộ

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