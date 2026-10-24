Tôn vinh 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại chương trình. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đề nghị các cấp, ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tạo điều kiện để công nhân nâng cao kỹ năng, làm chủ công nghệ, phát huy sáng kiến và cải thiện đời sống.

Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, cần thúc đẩy tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp cần có cơ chế tiếp nhận, thử nghiệm, nhân rộng sáng kiến, bảo đảm công sức sáng tạo của người lao động được ghi nhận và chia sẻ lợi ích công bằng.

Cùng với xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, cần quan tâm nhà ở, nhà trẻ, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, cơ hội học tập và hỗ trợ công nhân chuyển đổi nghề khi công nghệ thay đổi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, lắng nghe người lao động, nâng cao hiệu quả đối thoại tại nơi làm việc và chăm lo thiết thực đời sống công nhân. Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nghiên cứu hình thành mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi, người có sáng kiến để kết nối đào tạo, truyền nghề và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục lắng nghe tiếng nói công nhân, hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát thực thi; Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương quan tâm hơn đến việc làm, tiền lương, an sinh, đào tạo nghề, an toàn lao động và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ công nhân trong nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, làm chủ công nghệ, cải tiến kỹ thuật và bảo đảm an toàn lao động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, qua giới thiệu của các cấp công đoàn, cơ quan thông tấn, báo chí và quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn 10 gương mặt xuất sắc để tuyên dương.

Các cá nhân có thành tích nổi bật trong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; vượt khó vươn lên; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn; hoạt động vì cộng đồng và đạt thành tích cao tại các hội thi tay nghề.

Tại chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dù đang công tác nước ngoài vẫn quan tâm, gửi tặng 10 công nhân tiêu biểu ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, động viên người lao động tiếp tục học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, đóng góp cho doanh nghiệp và đất nước.

NGỌC DUNG