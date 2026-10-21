TPHCM chăm lo tết cho công nhân khó khăn từ ngày 15-11

Chiều 21-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2027, tổ chức Công đoàn TPHCM dự kiến chăm lo hơn 370.000 đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc làm, thu nhập và cuộc sống.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao quà tết đến công nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đối tượng ưu tiên là người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày; bị mất việc, giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp gặp khó khăn; thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn; người làm việc tại các công trình trọng điểm, đơn vị tổ chức sản xuất xuyên tết; thân nhân gia đình liệt sĩ công vận, cán bộ công vận, cán bộ công đoàn hưu trí và một số trường hợp đặc thù khác cũng được chăm lo.

Theo đó, mức chăm lo từ nguồn LĐLĐ TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người. Riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... được chăm lo tối đa 2 triệu đồng/người.

Người lao động mua sắm tết năm 2026 tại điểm phúc lợi đoàn viên do tổ chức Công đoàn Thành phố

﻿ tổ chức. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Công đoàn TPHCM dự kiến triển khai các chương trình chăm lo tết như “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại 9 điểm; “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” dự kiến hỗ trợ khoảng 1.000 người, cùng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà; “Tấm vé nghĩa tình” và “Bữa cơm tất niên công đoàn” tại các công đoàn cơ sở.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM thông tin, với phương châm “Đúng đối tượng - đúng nhu cầu - thiết thực - hiệu quả - không để đoàn viên, người lao động khó khăn không có tết”, LĐLĐ TPHCM dự kiến chăm lo khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động, phấn đấu bảo đảm 100% người lao động khó khăn được thụ hưởng ít nhất một hoạt động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phùng Thái Quang triển khai các hoạt động chăm lo﻿ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ông Phùng Thái Quang nêu rõ, năm nay, tổ chức công đoàn sẽ thực hiện các hoạt động chăm lo tết sớm đến đoàn viên công đoàn, người lao động. Cụ thể, từ ngày 15-11-2026, LĐLĐ Thành phố tặng quà tết sớm đến công nhân khó khăn theo hình thức chuyển khoản mỗi người 1 triệu đồng. Dự kiến số lượng chăm lo khoảng 350.000 – 400.000 người.

Ông Phùng Thái Quang yêu cầu các cấp công đoàn vận động doanh nghiệp, nguồn lực xã hội cùng chăm lo tết cho người lao động khó khăn; tăng cường đối thoại, thương lượng để doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch chăm lo tết sớm cho người lao động trong tháng 11 và 12.

Gia đình người lao động về quê trên chuyến tàu Công đoàn Xuân 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Gần 9.000 vé máy bay, vé tàu, vé xe tặng công nhân Về chăm lo chuyến xe, chuyến tàu và máy bay để công nhân về quê dịp tết, năm nay, LĐLĐ TPHCM dành khoảng 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay tặng người lao động. Các chuyến xe dự kiến xuất phát ngày 31-1-2027. Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chăm lo công nhân tại TPHCM 1.200 vé tàu hai chiều và 260 vé máy bay hai chiều. Vé tàu, vé máy bay ưu tiên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong khen thưởng, có nhu cầu về quê và cam kết trở lại làm việc; ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đối với chuyến bay, từ 2 năm đối với chuyến tàu.

THÁI PHƯƠNG