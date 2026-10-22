Tôn vinh 10 công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Các công nhân tiêu biểu được tuyên dương không chỉ có tay nghề giỏi, sáng kiến thiết thực mà còn thể hiện tinh thần vượt khó, trách nhiệm với doanh nghiệp và cộng đồng.

Anh Phạm Đình Duẩn (Công ty Than Vàng Danh) là 1 trong 10 công nhân được tuyên dương toàn quốc năm 2026. Ảnh: VINACOMIN

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa công bố danh sách 10 công nhân tiêu biểu dự kiến được tuyên dương toàn quốc năm 2026. Đây là những cá nhân có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, vượt khó và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Phát huy sáng kiến từ thực tiễn sản xuất

Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, các sáng kiến từ thực tiễn sản xuất ngày càng phát huy giá trị. Thông qua phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, nhiều công nhân đã chủ động cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần phát triển doanh nghiệp.

Danh sách 10 công nhân tiêu biểu năm nay có 5 người nổi bật về ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, thuộc các lĩnh vực than - khoáng sản, hàng không, cơ khí chế tạo, thủy sản và dệt may.

Các cá nhân gồm: Phạm Đình Duẩn (sinh năm 1986), Công ty Than Vàng Danh, thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Nguyễn Bá Vương (sinh năm 1993), Ban Kỹ thuật Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, thuộc Công đoàn Hàng không Việt Nam; Hoàng Ngọc Hiến (sinh năm 1982), Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng, Nghi Sơn, thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thành Ngôn (sinh năm 1969), Công ty cổ phần Nam Việt, thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang; Trần Thị Vân (sinh năm 1986), Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10, thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Anh Phạm Đình Duẩn cùng đồng nghiệp họp bàn, đề xuất phương án tối ưu khi làm việc. Ảnh: VINACOMIN

Các công nhân được lựa chọn đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, với những sáng kiến và cải tiến gắn liền thực tiễn công việc. Những đóng góp này góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, chương trình còn ghi nhận những cá nhân có ý chí, nghị lực vượt khó. Hai gương mặt thuộc nhóm này là chị Huỳnh Thị Lý (sinh năm 1987), Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, thuộc LĐLĐ TPHCM; anh Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1984), Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, thuộc LĐLĐ tỉnh Cà Mau. Ở nhóm tiêu biểu trong xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, tổ chức Công đoàn Việt Nam và doanh nghiệp, anh Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1991), Công ty TNHH ChangShin Việt Nam, thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, là gương mặt được lựa chọn. Anh Nguyễn Văn Cung (sinh năm 1981), Chi nhánh công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel, thuộc Ban Công đoàn Bộ Quốc phòng, đại diện nhóm có thành tích nổi bật trong các hoạt động vì cộng đồng. Anh Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1999), Công ty TNHH Toto Việt Nam, thuộc LĐLĐ TP Hà Nội, được lựa chọn ở nhóm tiêu biểu trong tham gia các hội thi, cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

Mỗi cá nhân có thế mạnh và thành tích riêng, song đều góp phần khắc họa hình ảnh người công nhân năng động, trách nhiệm, không ngừng học hỏi và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu mới của sản xuất.

Lan tỏa tinh thần thi đua lao động

Theo Kế hoạch số 22/KH-TLĐ ngày 15-7-2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, danh sách 10 cá nhân được đưa ra lấy ý kiến từ ngày 13 đến hết ngày 18-10, nhằm phát huy sự tham gia, giám sát của đoàn viên, người lao động và nhân dân trước khi tổ chức tuyên dương vào ngày 24-10. Mỗi công nhân được tuyên dương sẽ nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng từ nguồn tài chính công đoàn.

Anh Nguyễn Đức Quyền (Công ty TNHH ToTo Việt Nam) là 1 trong 10 công nhân dự kiến được tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tôn vinh không chỉ ghi nhận thành tích của từng cá nhân mà còn góp phần lan tỏa những cách làm hay, sáng kiến hiệu quả và tinh thần vượt khó trong đội ngũ công nhân. Những cải tiến thiết thực từ người trực tiếp sản xuất có thể trở thành kinh nghiệm để đồng nghiệp học hỏi, áp dụng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với công tác biểu dương, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực làm việc, khuyến khích sáng tạo và tăng sự gắn bó với doanh nghiệp.

Tôn vinh kịp thời những công nhân giỏi, người lao động tiêu biểu không chỉ khơi dậy phong trào thi đua mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề, bản lĩnh và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong giai đoạn mới.

NGỌC DUNG