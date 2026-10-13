TPHCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Chiều 13-10, tại TPHCM, Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026.

Lãnh đạo TPHCM trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 tại lễ tôn vinh ngày 13-10. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tham dự lễ có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân

Tại buổi lễ, 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được UBND TPHCM công nhận danh hiệu tiêu biểu năm 2026.

Điểm mới của kỳ xét chọn doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026 chú trọng hơn đến năng lực chuyển đổi số, thực hành ESG, ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị và phát triển bền vững. Theo đó, doanh nghiệp tiêu biểu không chỉ được đánh giá bằng quy mô kinh doanh mà còn ở khả năng thích ứng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo HUBA, 100 doanh nghiệp được vinh danh có tổng vốn chủ sở hữu 119.463 tỷ đồng. Trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp đạt doanh thu 484.593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40.317 tỷ đồng, nộp ngân sách 41.629 tỷ đồng. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho hơn 69.000 lao động và đóng góp 563 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng. Thu hút FDI đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ; trong đó, các dự án khoa học - công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD. Tổng thu ngân sách đạt hơn 676.000 tỷ đồng, tăng 16,9%; GRDP tăng 9,06%.

Lãnh đạo TPHCM trao danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026 cho các đơn vị tại lễ tôn vinh ngày 13-10. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn giữ vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và nguồn lực cho thành phố. Những đóng góp ấy không chỉ đo bằng vốn, doanh thu hay ngân sách mà còn bằng tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên.

Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, đáng chú ý là xu hướng nguồn lực ngày càng tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đây là cơ sở để thành phố tổ chức lại các động lực tăng trưởng trong không gian phát triển mới.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thủ tục, công khai trách nhiệm giải quyết; không để kiến nghị kéo dài do né tránh, đùn đẩy. Thành phố sẽ tập trung xử lý các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, hạ tầng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh: “Đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu”. Sự đồng hành phải thể hiện bằng thủ tục được rút ngắn, dự án được khơi thông và những ý tưởng kinh doanh có cơ hội trở thành sản phẩm, việc làm, giá trị mới cho xã hội.

Đổi mới để tạo động lực tăng trưởng mới

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), cho biết, doanh nghiệp đang phát huy lợi thế hệ sinh thái sản xuất, chế biến thực phẩm, thương mại và phân phối để nâng hiệu quả kinh doanh. Việc kết nối các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ giúp SATRA chủ động nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường. Theo ông, đây cũng là nền tảng xây dựng thương hiệu bằng năng lực cung ứng và niềm tin người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực bán lẻ, bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhấn mạnh vai trò liên kết giữa nhà sản xuất và hệ thống phân phối hiện đại. Với hơn 800 điểm bán, tỷ trọng hàng Việt trên 90%, Saigon Co.op đang mở rộng kết nối vùng nguyên liệu, chuẩn hóa chất lượng và phát triển sản phẩm xanh. Theo bà, chuyển đổi xanh phải mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất bền vững.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Vũ Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SPHACY, cho rằng đổi mới sáng tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Từ giải pháp quản lý nhà thuốc, doanh nghiệp đã phát triển sản phẩm phục vụ hơn 30.000 nhà thuốc và 1.200 đối tác phân phối dược phẩm. SPHACY tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu để nâng hiệu quả quản trị và mở rộng thị trường.

Những mô hình trên cho thấy, đổi mới không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn là tổ chức lại chuỗi cung ứng, nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tạo thêm giá trị cho khách hàng.

Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, doanh nghiệp có thể lớn mạnh bằng doanh thu, tài sản và thị phần, nhưng muốn phát triển lâu dài phải xây dựng uy tín và niềm tin. Danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu vì vậy không chỉ ghi nhận thành quả mà còn gửi gắm trách nhiệm đối với cộng đồng.

Doanh nghiệp lớn cần mở cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, tăng cường liên kết để cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. HUBA sẽ nâng chất lượng phản biện chính sách, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xúc tiến thương mại. Hiệu quả hoạt động phải được đo bằng số khó khăn được tháo gỡ và cơ hội kinh doanh thực chất mang lại cho hội viên.

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, dịp này nhiều hoạt động gặp gỡ, tôn vinh và đồng hành cùng doanh nghiệp được tổ chức trên địa bàn TPHCM. Trong đó, Hội Doanh nhân Sài Gòn TPHCM tổ chức các hoạt động giao lưu, ghi nhận những doanh nhân có đóng góp nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và phát triển cộng đồng.

ÁI VÂN - THÀNH HUY - MINH TÂM - MAI HOA - THI HỒNG