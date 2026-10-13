Công đoàn triển khai sớm các hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người lao động

Công đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ công nhân, người lao động. Ảnh: Công đoàn Dệt may

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Tặng tiền mặt, quà tết cho người lao động khó khăn

Theo Kế hoạch số 56/KH-TLĐ, hoạt động chăm lo tết năm nay có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”. Các cấp công đoàn tập trung nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Những trường hợp mất việc làm, giảm giờ làm, bị nợ lương, thưởng cũng thuộc nhóm cần được quan tâm, hỗ trợ.

Chuyến xe công đoàn đưa người lao động về quê đón tết. Ảnh: Công đoàn Dệt may

Bên cạnh đó, công đoàn chú trọng chăm lo gia đình chính sách, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón tết và người phải làm việc trong dịp tết. Việc lựa chọn đối tượng chăm lo cần căn cứ hoàn cảnh thực tế, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu và công khai, minh bạch.

Theo kế hoạch, mức quà 2,5 triệu đồng/suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật, được áp dụng đối với một nhóm đối tượng trong hoạt động thăm, tặng quà của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một nhóm đối tượng khác được tặng quà trị giá 1,5 triệu đồng/suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Đối với hoạt động chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn tại các cấp, mức chi và đối tượng thụ hưởng được thực hiện theo từng nội dung của kế hoạch. Trong đó, mức chi từ nguồn tài chính công đoàn của tổ chức công đoàn địa phương cho một suất quà không quá 1,35 triệu đồng, gồm tiền mặt và quà. Công đoàn các cấp được khuyến khích huy động thêm nguồn lực hợp pháp để nâng mức hỗ trợ cho người lao động.

Một hình thức chăm lo khác là hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người bằng tiền mặt, chủ yếu chuyển khoản trực tiếp cho người lao động. Tỷ lệ tặng quà trực tiếp bằng tiền mặt kèm một phần quà hiện vật trong tổng số suất của hoạt động này không vượt quá 15%. Những đơn vị có điều kiện đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài hỗ trợ vật chất, công đoàn tổ chức các chương trình “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm tất niên công đoàn” nhằm tạo không khí đón tết ấm áp, gắn kết người lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” được triển khai trực tiếp hoặc trực tuyến, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động mua hàng thiết yếu với giá ưu đãi, nhận phiếu mua hàng và tiếp cận các mặt hàng miễn phí.

Các hoạt động tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc, cắt tóc và thay dầu xe máy miễn phí cũng được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Qua đó, công đoàn hướng tới hỗ trợ thiết thực cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhất là đối với người lao động phải cân đối chi tiêu trong dịp cuối năm.

Hỗ trợ vé về quê, chăm lo tết tại chỗ

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là hỗ trợ phương tiện để người lao động về quê đón tết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi cho người lao động tại một số tỉnh, thành phía Nam về quê, ưu tiên các tuyến đến miền Trung và miền Bắc, gồm Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc.

Cùng với nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn địa phương căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027” hoặc “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027”. Đối tượng được ưu tiên là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa thể về quê và những trường hợp cần hỗ trợ phương tiện đi lại dịp tết. Chi phí vé được tính theo giá thực tế của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Công nhân làm việc tại nhà máy. Ảnh: Công đoàn Dệt may

Với người lao động không thể về quê, các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” tại khu nhà trọ, công trường và các dự án. Hoạt động cần được triển khai trước đêm giao thừa, tạo điều kiện để người lao động ở lại có không khí đón tết, được thăm hỏi và động viên trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Kế hoạch cũng quy định phạm vi chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn nhằm bảo đảm nguồn lực được phân bổ phù hợp. Số đoàn viên, người lao động được chăm lo từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các cấp công đoàn không vượt quá tỷ lệ quy định. Riêng Hà Nội, TPHCM và Đồng Nai được áp dụng mức tối đa 15% tổng số đoàn viên do đơn vị trực tiếp quản lý. Trường hợp đặc biệt thực hiện theo quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với nguồn xã hội hóa và nguồn vận động hợp pháp, số người được chăm lo không bị giới hạn theo tỷ lệ này.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, các cấp công đoàn cần chủ động đối thoại với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, lịch nghỉ tết, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ dành cho người lao động. Công đoàn cũng tăng cường nắm tình hình doanh nghiệp, nhất là những nơi có nguy cơ chậm trả lương, thưởng hoặc phát sinh tranh chấp lao động, để kịp thời phối hợp xử lý.

Thông qua các hoạt động này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng tới chăm lo để đoàn viên, người lao động đón tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm; đồng thời góp phần ổn định quan hệ lao động và động viên người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết.

NGỌC DUNG