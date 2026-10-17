TPHCM: Ghi nhận thêm một trường hợp mắc viêm não mô cầu

Tối 17-10, Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), nâng tổng số ca mắc tại trường lên 4 trường hợp, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Nhân viên y tế điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc với ca mắc viêm não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước)

Ca bệnh mới là học sinh nam, 12 tuổi, có tiếp xúc gần với một trong 3 trường hợp mắc bệnh trước đó vào ngày 13-10. Ngày 15-10, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM lúc 18 giờ cùng ngày, với chẩn đoán nghi nhiễm trùng huyết, viêm màng não do não mô cầu và được điều trị tại khoa cách ly. Đến chiều 16-10, kết quả xét nghiệm PCR máu xác định bệnh nhi dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục được điều trị kháng sinh và theo dõi tại bệnh viện.

Theo Sở Y tế TPHCM, ngay sau khi ghi nhận ca mắc não mô cầu tối cấp đầu tiên vào ngày 14-10, ngành y tế đã khẩn trương điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe và sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định. Đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ Trường THCS Hai Bà Trưng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

"Cùng thời điểm xuất hiện chùm ca bệnh não mô cầu, nhiều học sinh của trường có triệu chứng viêm đường hô hấp. Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, đến sáng 17-10, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị nội trú 23 học sinh có triệu chứng viêm hô hấp. Ngoài 4 trường hợp mắc não mô cầu, kết quả xét nghiệm ghi nhận 4 học sinh nhiễm cúm A/H1, 4 học sinh nhiễm cúm B (trong đó có 1 trường hợp đồng nhiễm não mô cầu) và 1 học sinh đồng nhiễm cúm A, cúm B. Hiện 22 học sinh có sinh hiệu ổn định", Sở Y tế TPHCM thông tin.

Sở Y tế TPHCM cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã lấy 21 mẫu phết họng, mũi của học sinh có triệu chứng hô hấp tại trường. Kết quả ghi nhận 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Đến chiều 17-10, ngoài 4 trường hợp đã xác định, ngành y tế chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh do não mô cầu. HCDC tiếp tục phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách người tiếp xúc gần với ca bệnh thứ 4, đồng thời theo dõi sức khỏe các trường hợp liên quan.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước chùm ca bệnh. Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh, lây truyền chủ yếu qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Đặc biệt, phải đi khám ngay nếu xuất hiện sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng cổ, lơ mơ hoặc có các chấm xuất huyết trên da; tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu và cúm theo tư vấn của nhân viên y tế; hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, không dùng chung vật dụng ăn uống, giữ lớp học thông thoáng và hạn chế đến trường khi có triệu chứng viêm đường hô hấp.

THÀNH SƠN