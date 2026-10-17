Trường học khẩn trương phòng, chống bệnh não mô cầu

Ngày 17-10, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM gửi thông báo đến phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống bệnh não mô cầu.

Thông tin đăng tải về bệnh não mô cầu của Trường Tiểu học Trang Tấn Khương (xã Hiệp Phước)

Trưa 17-10, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành) gửi thông báo cho phụ huynh toàn trường về việc phòng, chống bệnh não mô cầu.

Thông báo ghi rõ: "Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với dịch tiết mũi, họng của người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh.

Để chủ động phòng bệnh cho các em học sinh, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh phối hợp thực hiện các biện pháp sau: Hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sống; Nhắc trẻ che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không dùng chung ly uống nước, khăn mặt và các vật dụng cá nhân; Giữ nhà cửa, lớp học thông thoáng, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nghi mắc bệnh; Theo dõi sức khỏe, khi trẻ có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn ói, hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da, cần đưa đến cơ sở y tế ngay, không chờ xuất hiện đầy đủ các triệu chứng mới đi khám; Đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu theo tư vấn của nhân viên y tế, phù hợp với độ tuổi và tiền sử tiêm chủng của trẻ.

Rất mong quý phụ huynh quan tâm, phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh và cộng đồng. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý phụ huynh".

Thông tin đăng tải về bệnh não mô cầu của Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Hiệp Phước)

Tương tự, Trường Tiểu học Trang Tấn Khương (xã Hiệp Phước) đăng tải thông tin "Những điều cần biết về bệnh do não mô cầu" ở phần nội dung tiêu điểm trên website trường nhằm cung cấp cho phụ huynh các thông tin về triệu chứng, đường lây, đối tượng dễ mắc bệnh và cách phòng bệnh.

Ngoài thông tin bằng văn bản, nhà trường còn đăng tải video về cách phòng ngừa lây nhiễm và các dấu hiệu của bệnh não mô cầu cho phụ huynh và học sinh dễ theo dõi một cách trực quan, sinh động. Tất cả thông tin đều được dẫn nguồn từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

Riêng Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Hiệp Phước) kết hợp đăng tải video tuyên truyền về bệnh do não mô cầu cùng nhiều bài viết như: "Các biện pháp phòng chống bệnh viêm não mô cầu ở trường học", "5 hiểu lầm thường gặp về bệnh não mô cầu", "Tiêm vắc xin não mô cầu một lần có bảo vệ suốt đời không?"...

Trước đó, Trạm Y tế phường Vĩnh Hội lưu ý các trường học về việc nhắc nhở phụ huynh không chủ quan khi thấy con có các biểu hiện sốt cao, mệt mỏi... Khi thấy trẻ có dấu hiệu nghi ngờ cần sớm đi thăm khám. Trường hợp phụ huynh chưa tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu cho con có thể đưa con đi tiêm chủng để phòng bệnh.

THU TÂM