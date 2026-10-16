3 học sinh tại TPHCM nhiễm não mô cầu, một ca tử vong

TPHCM ghi nhận chùm ca não mô cầu ở Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. Trong đó, 1 ca đã tử vong, 2 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện. Các biện pháp giám sát, xử lý và phòng ngừa lây lan đã được triển khai.

Ngày 16-10, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa ghi nhận chùm ca não mô cầu trên địa bàn.

Theo đó, ngày 14-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM tiếp nhận thông tin em H.H.K. (12 tuổi, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước) mắc bệnh não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan.

Kết quả xét nghiệm xác định, em K. nhiễm não mô cầu nhóm B. Bệnh nhân tử vong trong ngày.

Ngành y tế địa phương và nhà trường tiến hành điều tra dịch tễ, vệ sinh - khử khuẩn tại trường học.

Cùng ngày, em N.A.B.M. (bạn học của K.) cũng được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Hiện, em M. đang được theo dõi sát sao, sức khỏe tạm ổn.

Đến sáng 15-10, em N.T.H.Q. (ngồi cùng bàn học với K. ở lớp) khởi sốt, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy và máu xác nhận Q. nhiễm não mô cầu nhóm B. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, đang được cách ly điều trị.

Ngay khi nhận thông tin về ca não mô cầu tối cấp đầu tiên, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện: Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1, Đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường và bảo đảm công tác thu dung, điều trị.

Những người tiếp xúc gần với ca bệnh đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng. Lớp học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt chung được tổng vệ sinh, khử khuẩn. Những trường hợp có biểu hiện hô hấp được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Qua điều tra bước đầu, ngoài 3 ca bệnh đã xác định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường ở những người tiếp xúc đang được quản lý và dự phòng.

Sáng nay, Sở Y tế TPHCM đã họp khẩn với các chuyên gia y tế, Sở GD-DT để đánh giá tình hình. Các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan; cấp kháng sinh dự phòng đúng đối tượng, đúng chỉ định; đồng thời, theo dõi sức khỏe người tiếp xúc trong ít nhất 10 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí kịp thời trường hợp nghi ngờ, nhất là người có yếu tố dịch tễ liên quan. HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn, giám sát sức khỏe và cung cấp thông tin cho phụ huynh.

Bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến nhanh. Người có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, phát ban hoặc dấu hiệu bất thường cần được đưa đi khám sớm và thông báo cho nhân viên y tế về yếu tố dịch tễ nếu có.

Người dân, đặc biệt là người thuộc diện tiếp xúc gần, không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh; việc dùng thuốc dự phòng cần theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sở Y tế cũng khuyến cáo phụ huynh và người dân cần bình tĩnh theo dõi hướng dẫn chính thức, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

GIAO LINH