Xã hội

CSGT Lâm Đồng kịp thời đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

SGGPO

Phát hiện cháu bé có biểu hiện co giật, sức khỏe bất thường lực lượng CSGT ngay lập tức dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

CSGT Lâm Đồng kịp thời đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu
Video: Tình huống cấp bách đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Trưa 25-9, Tổ CSGT Tuy Đức thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tuần tra, kiểm soát trên đường liên bon (buôn) Phi Lơ Te 1, xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) thì được người dân đi xe máy tới chốt đề nghị hỗ trợ đưa một bé trai đến cơ sở y tế.

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Sau khi được đưa cấp cứu kịp thời đến cơ sở y tế, sức khoẻ cháu bé đã ổn định

Thời điểm trên cháu bé có biểu hiện co giật, cần được cấp cứu khẩn cấp. Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ tại chốt đã sử dụng xe chuyên dụng đưa cháu bé và người thân đến cơ sở y tế, quá trình di chuyển diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Tại cơ sở y tế, sau ít phút được cấp cứu kịp thời, sức khoẻ cháu bé tạm thời ổn định và tiếp tục được theo dõi thêm.

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Co giật Cháu bé cấp cứu CSGT Lâm Đồng

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