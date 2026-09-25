Rãnh thoát nước đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đứt gãy nhiều nơi

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 25-9, đoạn từ Km1 đến hết cầu vượt sông Buông, hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu, hệ thống thoát nước dọc tuyến xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.
Nhiều rãnh thoát nước bằng bê tông bị gãy, nền đất phía dưới bị xói lở, tách khỏi nền taluy, không còn bảo đảm khả năng dẫn nước. Có nơi, đất đá từ mái taluy trượt xuống phủ kín mương thoát nước.
Người dân sống gần cao tốc cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước từ khu vực cao tốc đổ xuống rất nhanh. Nếu mưa kéo dài, lượng nước tập trung về các mương thoát nước lớn, trong khi một số cống bị đất đá lấp khiến nước dâng, tràn ra đường dân sinh và khu vực nhà dân.
Tại khu vực cống Km1+950, theo báo cáo của Sở NN-MT TP Đồng Nai, hướng thoát nước chưa phù hợp với dòng chảy tự nhiên của khu vực sông Buông. Khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều nhưng khả năng tiêu thoát qua khu vực cống bị hạn chế, làm nước dồn ứ.
Tại khu vực cuối cầu vượt sông Buông giao với đường chuyên dùng đi mỏ đá Tân Cang, một phần mương thoát nước bị sụt. Đất đá từ mái taluy tràn xuống mặt đường tạo thành lớp bùn và đá vụn. Một số vị trí mái taluy tiếp tục có dấu hiệu xói, sạt, nguy cơ mở rộng khi mưa lớn.
Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 16km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tuyến chính đã được khai thác tạm từ ngày 18-5-2026. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9-2026.