Xã hội

Chiều tối nay 25-9, triều cường vượt báo động 3, cảnh báo ngập úng

SGGPO

Ngày 25-9, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ phát bản tin cảnh báo triều cường khu vực sông Sài Gòn.

Rằm tháng 8, triều cường vượt báo động 3
Rằm tháng 8, triều cường vượt báo động 3

Trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao.

Lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước đo tại trạm Phú An là 1,35m, dưới báo động 1 là 0,05m; trạm Nhà Bè 1,40m, ở mức báo động 1; trạm Thủ Dầu Một 1,51m, xấp xỉ báo động 2.

Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng 8. Đỉnh triều có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến 30-9 (nhằm ngày 18 đến 20-8 Âm lịch), ở mức cụ thể: trạm Phú An, Nhà Bè khoảng 1,58 - 1,63m, mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,03m; trạm Thủ Dầu Một từ 1,75 - 1,85m, trên mức báo động 3 khoảng 0,15 - 0,25m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 6 - 8 giờ và từ 17 - 19 giờ.

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Dự báo, triều cường cao kết hợp mưa lớn làm ảnh hưởng giao thông tại TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, từ 3 đến 10 ngày tới, TPHCM tiếp tục có mưa dông, trong mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội.

MINH HẢI

Từ khóa

triều cường báo động đỉnh triều mực nước

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