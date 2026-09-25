Sau các đợt mưa lớn kéo dài, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện vết nứt chạy dọc mặt đường, gây mất an toàn nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông.

Video: Hiện trạng khu vực xuất hiện vết nứt kéo dài dọc mặt đường đèo Mimosa. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại vị trí Km4+100 - Km4+140, vết nứt mặt đường hiện hữu dài khoảng 40m, ăn sâu vào gần hết 1 làn đường và đang có dấu hiệu lan rộng.

Vết nứt chạy dọc mặt đường đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, chiều 25-9, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt và các đơn vị liên quan đã khảo sát tại hiện trường, đồng thời cho cắm biển, căng dây cảnh báo.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vết nứt đang có dấu hiệu mở rộng, phát triển. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cùng ngày, Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng) đã có văn bản cảnh báo nguy cơ sạt trượt trên tuyến đèo Mimosa. Đơn vị này đánh giá vết nứt tại vị trí Km4+100 - Km4+140 tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt trượt, đứt gãy nền mặt đường đột ngột về phía taluy âm, gây mất an toàn nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường.

Các phương tiện tạm thời được phân luồng đi 1 làn để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ban Quản lý dự án 85 cũng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo nguy cơ sạt trượt tại đoạn Km4+100 - Km4+140 trên tuyến đèo Mimosa để các chủ phương tiện, đơn vị vận tải chủ động nắm thông tin, hạn chế tốc độ hoặc lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, an toàn.

Các phương tiện được cảnh báo hạn chế tốc độ hoặc lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, an toàn qua đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chiều 25-9, trên đèo Mimosa tiếp tục xuất hiện mưa lớn kéo dài. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đèo Mimosa là tuyến đường quan trọng ra vào cửa ngõ Đà Lạt, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe qua lại, chủ yếu là các loại xe tải cỡ lớn và xe du lịch. Tháng 11-2025, cách vị trí Km4+100 - Km4+140 khoảng hơn 200m từng xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khiến quốc lộ 20 qua đây bị chia cắt trong nhiều ngày.

ĐOÀN KIÊN