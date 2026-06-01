TPHCM: Hơn 151.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 quy mô nhất cả nước
Ngày 30-5, thời tiết cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nơi có mưa dông, cục bộ mưa to; trong khi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Ngày 29-5, Bộ Công thương phát hành Cẩm nang sử dụng xăng E10, nhằm cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý đối với người tiêu dùng khi sử dụng loại nhiên liệu này.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 29-5, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
Trưa 29-5, TPHCM xuất hiện mưa dông lớn kèm gió mạnh khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, một số tuyến đường cũng bị ùn ứ.
Sáng 29-5, bầu trời khu vực trung tâm TPHCM âm u, từ khoảng 9 giờ, nhiều nơi xuất hiện mưa lâm râm kéo dài. Ngững cơn mưa giúp thành phố mát mẻ hơn sau những ngày nắng nóng gay gắt!
Thời tiết Hà Nội dịu mát hơn trong ngày 29-5, trong khi TPHCM tiếp tục oi nóng, độ ẩm cao. Nhiều địa phương xuất hiện mưa dông, một số khu vực có mưa rất to với lượng mưa vượt 100mm.
Theo TTXVN, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, cơn mưa rào xuất hiện vào chiều 28-5 tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội. Cơn mưa xuất hiện vào cuối giờ chiều nên đã làm ngập cục bộ 1 số tuyến đường.
Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết đã triệt phá đường dây núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ kiểu “xã hội đen”. Vũ Hoàng Long, chủ Công ty Song Long, đã khai gì?
Sau hơn 2 tháng thi công sửa chữa, sáng 28-5, cầu Long Biên chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại cả hai chiều.
Ngày 28-5, Bắc bộ giảm nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng. Trong khi đó, Trung bộ tiếp tục oi nóng gay gắt, Nam bộ có mưa dông với mức độ gia tăng.
Ngày 27-5, khu vực Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C.
TPHCM: Giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ sau phân luồng mới nhìn từ trên cao. Không còn cảnh “điền vào chỗ trống”, mà đã đi theo hàng, dừng theo đèn.
UBND phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ sinh thái Khu dân cư 577.
Sáng 26-5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa ghi nhận cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang.
Gia Lai: 75 ca nhập viện nghi do ăn bánh mì
Bờ sông Tả Trạch sạt lở, nhiều nhà dân có nguy cơ đổ sập
Đồng Nai: Mưa đá "giải nhiệt" nắng nóng oi bức
Khốn khổ vì bãi tập kết nguyên liệu sản xuất phân vi sinh
Từ việc kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy tại một quán bar trên địa bàn, Công an TPHCM tiến hành truy xét, mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ các đường dây cung cấp, môi giới và khởi tố 50 đối tượng liên quan.
Hàng tấn nghêu nuôi tại khu vực bãi bồi ven sông Vịnh, vùng Hải Khẩu, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Tối 24-5, các đơn vị chức năng phối hợp mở nhánh 2, đường T2 để kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại khu vực nút giao Long Thành
Ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Vũng Phật là một điểm đến đặc biệt, gây ấn tượng bởi cảnh sắc kỳ thú, gắn với câu chuyện dân gian mang màu sắc tâm linh được người dân đảo lưu truyền đến nay.
Bắc bộ, Trung bộ và miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.
Từ hôm nay, 22-5, nắng nóng bắt đầu mở rộng từ Trung bộ ra Bắc bộ. Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Một số nơi có thể mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50mm.
Từ ngày 22-5, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại khu vực Trung bộ và từ ngày 23-5 mở rộng ra toàn khu vực Bắc bộ.
Báo trước có đoàn đến kiểm tra, trạm trưởng kiểm lâm bị khởi tố
Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 2 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu vàng 9999.
Ngày 20-5, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên cả nước, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không đi qua đèo Gia Bắc do mặt đường trơn trượt, sình lầy, nguy cơ mất an toàn giao thông cao khi phía còn lại là vực sâu chưa có hộ lan.
Mưa lớn những ngày qua gây nguy cơ sạt lở, ngày 19-5, tỉnh Lâm Đồng đã khuyến cáo người dân không đi qua đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28.
Hôm nay 19-5, nhiều nơi tiếp tục mưa rào, mưa dông trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.
Chiều 18-5, một nhóm cháu nhỏ (sinh năm 2012, 2013; ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) rủ nhau đi bẫy chim, tắm sông tại. Sau đó, 5 cháu bị ngã xuống sông đuối nước, tử vong.
1.000 quả pháo hoa tầm cao cùng 200 giàn pháo hỏa thuật thắp sáng bầu trời Quảng trường phường Long Hưng, tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai, tối 18-5.
Chiều 18-5, cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại TPHCM đã khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông, ngập nước cục bộ, người dân di chuyển khó khăn trong giờ tan tầm.
Đầu giờ chiều 18-5, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện mưa to
Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, hôm nay, 18-5, mưa rào, mưa dông tiếp tục xuất hiện đều ở các vùng miền trên cả nước.
Chiều 17-5, TPHCM có gió mạnh, khi trời bắt đầu chuyển mưa, trên một số tuyến đường có nhiều nhánh cây rơi và một biển quảng cáo bị quật rơi xuống đường.
Cận cảnh cá voi trưởng thành, dài khoảng 8m, nặng hơn 10 tấn, trồi lên săn mồi ở vùng biển Gia Lai vào sáng 17-5.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng trở lại từ chiều tối nay, 17-5, do mây dông từ biển vào đất liền
