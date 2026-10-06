TPHCM: Máy thi công hàng chục tấn đổ chắn ngang đường Bùi Hữu Nghĩa

Lực lượng chức năng phường Gia Định, TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa, xử lý hiện trường. Ảnh: KIẾN VĂN

Chiều 6-10, lực lượng chức năng phường Gia Định, TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa, xử lý hiện trường sự cố máy thi công nặng hàng chục tấn ngã đổ ra đường Bùi Hữu Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (phường Gia Định), một máy thi công gia cố nền xi măng đất trong quá trình đưa vào công trình để lắp dựng thì gãy trục mâm, ngã đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa.

Khối sắt nặng hàng chục tấn đổ ập ra ngoài, nằm vắt ngang lòng đường, thân đè lên vỉa hè, phần đầu thiết bị ngã vào tuyến hẻm kế bên. Sự cố khiến người dân sống xung quanh khu vực hoảng hốt.

Hiện trường máy thi công ngã đổ. Ảnh: KIẾN VĂN

Một cư dân cư tại khu vực chia sẻ: "Tiếng động mạnh làm rung chuyển cả nhà. Tôi chạy ra thì thấy khối sắt nằm chắn ngang đường. May lúc đó không có xe chạy qua, nếu không thì rất nguy hiểm".

Bước đầu ghi nhận sự cố chưa gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, chỉ làm cản trở giao thông tạm thời qua tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa.

May mắn sự cố không gây thiệt hại về người. Ảnh: KIẾN VĂN

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự cố, Công an phường Gia Định cùng các đơn vị chức năng, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã phong tỏa hiện trường, rào chắn, phân luồng giao thông. Đồng thời, các đơn vị tập trung nguồn lực khẩn trương khắc phục, di dời thiết bị trở lại phạm vi công trình.

Đây là một trong 8 dàn thiết bị khoan CDM do liên danh nhà thầu mới bổ sung nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Thiết bị này đang trong giai đoạn lắp dựng, chưa được các bên tiến hành kiểm định tại công trình.

Đối với sự cố này, chủ đầu tư cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc nhằm tránh lặp lại trường hợp tương tự trên toàn dự án.

NGUYỄN TÂN