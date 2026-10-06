Trắng đêm giải cứu 12 người mắc kẹt, lực lượng cứu hộ ngâm mình dưới nước lạnh hơn 2 giờ

Trắng đêm vượt dòng nước lũ chảy xiết giải cứu 12 người dân bị cô lập tại công trình Suối Cái (TPHCM), xuồng máy của lực lượng cứu hộ bất ngờ bị lật khiến các chiến sĩ ngâm mình dưới nước lạnh hơn 2 giờ đồng hồ chờ ứng cứu.

Rạng sáng 6-10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã giải cứu 12 người bị nước lũ bủa vây, cô lập tại công trình Suối Cái.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5-10, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo nhiều người mắc kẹt tại công trình Suối Cái (đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TPHCM).

Trận mưa lớn kéo dài từ chiều 5-10 khiến nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, dòng chảy xiết làm nước suối dâng cao, gây ngập diện tích khoảng 20ha. Khu vực bị ngập nặng có 4 hộ dân và 1 lán trại công nhân thuộc công trình nạo vét Suối Cái.

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 32 điều 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy.

Huy động lực lượng, phương tiện cứu người trong đêm. Ảnh: PC07

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Theo Phòng PC07, trong màn đêm tăm tối, nước dâng cao diện rộng và dòng chảy cuồn cuộn khiến việc tiếp cận hiện trường cực kỳ khó khăn. Lực lượng cứu nạn phải trang bị áo phao, phao nổi, dây cứu nạn và vận hành xuồng máy chia làm nhiều mũi, rà quét để tiếp cận từng nhà dân và lán trại công nhân.

Cảnh sát tiếp cận, cứu người mắc kẹt. Ảnh: PC07

Đến khoảng 1 giờ 25 phút ngày 6-10, mũi đầu tiên đã tiếp cận, cứu được 7 người đưa ra ngoài an toàn. Tiếp tục tiến vào vùng nước ngập sâu, đến 2 giờ 10 phút, cảnh sát tiếp tục đưa thêm 2 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến 4 giờ sáng, thêm 3 người cuối cùng được giải cứu. Đến 5 giờ 30 phút ngày 6-10, công tác tìm kiếm, cứu hộ hoàn tất với tổng cộng 12 người được đưa đến nơi an toàn.

Cảnh sát giải cứu 12 người mắc kẹt. Ảnh: PC07

Sau khi giải cứu toàn bộ người dân vào bờ an toàn, chiếc xuồng máy của lực lượng cứu hộ (có 4 người) đang trên đường tuần tra lần cuối để đảm bảo không còn ai mắc kẹt thì bất ngờ bị lật.

Các cán bộ, chiến sĩ đã ngâm mình trong dòng nước lạnh suốt hơn 2 giờ để chờ xuồng ứng cứu.

NGUYỄN TÂN - NGUYỄN THẢO