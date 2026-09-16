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Chiều 16-9, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều nay 16-9 bật tăng mạnh khi giá vàng thế giới vượt khỏi mốc 4.300 USD/ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay bật tăng mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giá vàng trong nước chiều nay bật tăng mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với chiều qua, báo giá ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 400.000 đồng/lượng.

Công ty SJC giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, thấp hơn giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 16-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.330 USD/ounce, tăng hơn 35 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 15-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9,4-10,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã lấy lại mốc 4.300 USD/ounce thị trường châu Á ngày 16-9, trong lúc nhà đầu tư chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, giá vàng đã rời khỏi mốc này do giá dầu tăng mạnh làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-9 (giờ địa phương). Thị trường đang đặt cược cao vào khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm %.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

giá vàng SJC PNJ Tập đoàn Phú Quý

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