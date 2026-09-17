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Bình Điền thử nghiệm hệ thống truy xuất nguồn gốc từng bao phân bón

Công ty CP Phân bón Bình Điền vận hành hệ thống RFID tích hợp QR Code

SGGPO

Ngày 17-9, tại Nhà máy phân bón Bình Điền Long An (tỉnh Tây Ninh), Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp Công ty CP Mỹ Lan vận hành thử nghiệm hệ thống RFID tích hợp QR Code trong quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Công ty CP Phân bón Bình Điền vận hành hệ thống RFID tích hợp QR Code

Hệ thống được triển khai trên dây chuyền thực tế nhằm kiểm chứng độ ổn định, hoàn thiện quy trình, chuẩn bị vận hành chính thức từ đầu năm 2027.

Dự án kết nối dữ liệu từ đóng bao, nhận diện sản phẩm, kiểm soát trên dây chuyền, nhập - xuất kho đến điều phối giao hàng. Mỗi bao phân bón được gắn mã định danh riêng. RFID phục vụ tự động hóa trong nhà máy, kho; QR Code giúp nhà phân phối, đại lý và nông dân tra cứu bằng điện thoại thông minh.

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Công ty CP Phân bón Bình Điền vận hành thử nghiệm hệ thống RFID tích hợp QR Code trong quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Hệ thống hướng đến tăng khả năng kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình lưu chuyển hàng hóa, hỗ trợ bảo vệ thương hiệu Đầu Trâu trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.

Video: Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ về hệ thống RFID tích hợp QR Code

Theo ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, dự án thể hiện cam kết về chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm với nhà phân phối, đại lý, nông dân. Doanh nghiệp sẽ đo lường kết quả thử nghiệm bằng dữ liệu, hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai chính thức.

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ĐỨC TRUNG

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