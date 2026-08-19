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TPHCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

SGGPO

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện, không để mặt bằng đã có nhưng công trường chậm triển khai.

QUỐC HÙNG - THU HƯƠNG

Từ khóa

TPHCM tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quốc lộ 1 trục Đông - Tây dự án chỉnh trang cải tạo kênh rạch

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