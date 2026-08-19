TPHCM thí điểm thành lập 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất thí điểm thành lập 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM, gồm Đảng bộ HĐND TPHCM và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Ngày 19-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có kết luận về thành lập đảng bộ cơ sở và sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất thí điểm thành lập 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM, gồm Đảng bộ HĐND TPHCM và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đồng ý chuyển giao Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM và 1.792 đảng viên (trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM) về trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; chuyển giao Đảng bộ Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM cùng 103 đảng viên (trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM) về trực thuộc Đảng ủy HĐND TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy TPHCM phối hợp tham mưu tổ chức lễ công bố các quyết định: Thành lập Đảng bộ HĐND TPHCM và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM; quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, hoàn thành trước ngày 26-8-2026.

Đảng ủy xã, phường, đặc khu thực hiện chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) từ Ban Xây dựng Đảng cấp ủy sang MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trước ngày 30-8-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất điều chỉnh tên gọi các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM; các tổ chức đảng trực thuộc các Đảng bộ cơ sở là Đảng bộ trực thuộc cơ sở.

VĂN MINH