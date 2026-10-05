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Lãnh đạo TPHCM tiếp Đô trưởng Phnom Penh, Campuchia

SGGPO

Chiều 5-10, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Khuong Sreng, Đô trưởng Phnom Penh, cùng Đoàn đại biểu Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đến thăm và làm việc tại TPHCM.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy (bên phải) tiếp Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi tiếp, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã đón tiếp đoàn chu đáo, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Campuchia. Theo Đô trưởng Phnom Penh, việc Chính phủ hai nước vừa ký kết Bản ghi nhớ thực hiện dự án xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam là một dấu ấn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường giao lưu và vun đắp tình hữu nghị cho thế hệ trẻ.

Đô trưởng Phnom Penh bày tỏ mong muốn tiếp tục tìm hiểu kinh nghiệm của TPHCM trong quá trình phát triển đô thị, qua đó góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Trần Văn Bảy vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Văn Bảy nhấn mạnh TPHCM luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia, trong đó có Thủ đô Phnom Penh. Sự đồng hành, tham gia tích cực của lãnh đạo Phnom Penh trong các hoạt động đối ngoại, giao lưu chính trị quan trọng của TPHCM đã góp phần tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và hợp tác giữa hai địa phương.

Đối với dự án Trường Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, lãnh đạo TPHCM đề nghị chính quyền Phnom Penh tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thành phố và các cơ quan liên quan của hai bên, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào hoạt động.

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Lãnh đạo TPHCM và Đoàn đại biểu Thủ đô Phnom Penh, Campuchia chụp ảnh chung. Ảnh: THỤY VŨ

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hội chợ, triển lãm và diễn đàn kết nối doanh nghiệp; nghiên cứu, chuẩn bị các phương án khai thác hiệu quả hơn các kết nối giao thông mới giữa TPHCM và Phnom Penh, đặc biệt khi các tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh được hoàn thiện.

Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, lãnh đạo TPHCM đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh hoạt động hiệu quả; triển khai tốt các chương trình đào tạo dành cho sinh viên Campuchia.

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THỤY VŨ

Từ khóa

Đô trưởng Khuong Sreng Chính quyền Phnom Penh UBND TPHCM

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