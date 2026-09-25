Trước giờ bóng lăn: Yếu tố nào giúp U23 Việt Nam lật kèo?

Vào 17 giờ 30 chiều nay 25-9, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, đối đầu với U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần chuẩn bị gì cho cuộc chạm trán cam go này?