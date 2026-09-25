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Trước giờ bóng lăn: Yếu tố nào giúp U23 Việt Nam lật kèo?

SGGPO

Vào 17 giờ 30 chiều nay 25-9, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, đối đầu với U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần chuẩn bị gì cho cuộc chạm trán cam go này?

Những yếu tố nào có thể giúp U23 Việt Nam lật kèo?
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LÂM AN - THANH QUANG - THANH CHIÊU

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U23 Việt Nam ASIAD HLV Đinh Hồng Vinh bóng đá bóng đá nam BLV Tạ Biên Cương

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