Bến Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng: Ngắm nhịp sống đổi mới dịp Tết Độc lập

Dịp Tết Độc lập, Bến Nhà Rồng và Công viên Bến Bạch Đằng không chỉ là không gian mở thoáng đãng để người dân dạo bước ngắm sông Sài Gòn, mà còn đưa du khách chạm vào khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng.