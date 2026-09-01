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Khoa cấp cứu "căng mình" dịp nghỉ lễ 2-9

SGGPO

Trong khi người dân cả nước đang sum vầy tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày, đằng sau cánh cửa bệnh viện, cuộc “chạy đua” cứu người của nhân viên y tế vẫn không ngừng tất bật.

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GIAO LINH

Từ khóa

nghỉ lễ 2-9 bệnh viện TPHCM cấp cứu nhân viên y tế y tế

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